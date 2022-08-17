Первый тренер Дзюбы: «Если после стольких лет в России Артем решил попробовать себя в другой лиге — он сильный мужик»

Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артема Дзюбы, считает, что возможный переход российского футболиста в «Адана Демирспор» может стать для него новым вызовом.

Ранее спортивный директор «Адана Демирспора» подтвердил, что клуб ведет переговоры с 33-летним Дзюбой.

«Вокруг будущего Дзюбы сейчас кипят такие страсти. В прессе идет самая настоящая информационная война о том, куда может перейти Дзюба. Кто-то рассказывает сказки, что он за деньгами погнался. Артем 88-го года рождения, но не надо смотреть ему в паспорт. 34 года — это не приговор. Думаю, что если у Дзюбы есть возможность, то надо ехать играть в Турцию. «Адана Демирспор» станет для него новым вызовом. Если Дзюба решил после стольких лет в России попробовать себя в другой лиге, значит он сильный мужик», — цитирует Шуплякова Sport24.

С 1 июля 2022-го Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит».

«Адана Демирспор» тренирует итальянец Винченцо Монтелла. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции по футболу. За «Адана Демирспор» выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий.