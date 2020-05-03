Первый финал клаусуры Никарагуа завершился вничью. 10 мая в мире появится новый футбольный чемпион

Первый финальный матч чемпионата Никарагуа в клаусуре между «Реал Эстели» и «Манагуа» завершился вничью — 1:1.

Ответная игра состоится 10 мая, таким образом, впервые после начала пандемии коронавируса футбольный чемпион определится в спортивной борьбе. Ранее чемпионский титул досрочно получил французский «ПСЖ» из-за решения лиги 1 не доигрывать прерванный турнир.

Чемпионат Никарагуа — один из немногих чемпионатов, не прерванных из-за пандемии коронавируса.