Перишич продлил контракт с ПСВ

ПСВ объявил о продлении контракта с крайним нападающим команды Иваном Перишичем, сообщает клубная пресс-служба.

Новое трудовое соглашение с хорватом рассчитано до лета 2027 года.

«Сегодня замечательный день для меня, моей семьи и всех близких. Прошлый сезон был невероятным, хотя и непростым. Для меня он особенно запомнился большим количеством голов и голевых передач. Высшая точка сезона — завоевание чемпионского титула всей командой. Болельщики были великолепны, и я хочу их за это поблагодарить», — цитирует Перишича официальный сайт ПСВ.

В прошлом сезоне 36-летний Перешич сыграл 39 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 11 результативных передач. ПСВ стал чемпионом Нидерландов, опередив «Аякс» на одно очко.