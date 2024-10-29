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Сегодня, 00:57

Перед вручением «Золотого мяча» Родри гости церемонии кричали имя Винисиуса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Реала» Винисиус.
Фото AFP

Во время церемонии вручения награды «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 гости мероприятия в театре «Шатле» в Париже выкрикивали имя нападающего «Реала» Винисиуса.

Перед тем, как бывший форвард сборной Либерии Джордж Веа открыл конверт с именем победителя, гости в зале стали кричать имя футболиста «Королевского клуба». Изначально многие СМИ сообщали, что Винисиус должен будет стать обладателем награды, но в день церемонии стало известно, что приз с большой долей вероятности получит другой футболист — полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус, который должен был прилететь на церемонию, в итоге пропустил ее, как и все остальные представители «Реала».

Родри по итогам голосования занял первое место и получил «Золотой мяч», Винисиус занял вторую строчку.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри с &laquo;Золотым мячом&raquo;. Победа Родри — это реабилитация «Золотого мяча». За испанца нельзя не радоваться

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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