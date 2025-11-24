Перед началом матчей чемпионата Армении будет объявлена минута молчания в память о Симоняне

Матчи 15-го тура чемпионата Армении решили начать с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе в составе сборной СССР Никите Симоняне, сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении.

Футболисты выйдут на поле с черными повязками на рукавах. Аналогичная акция памяти состоится на ближайших матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». После окончания игровой карьеры Симонян тренировал красно-белых, одесский «Черноморец», сборную СССР и ереванский «Арарат», который под его руководством стал чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР в 1973 году.