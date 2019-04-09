Пеле выписали из больницы

Знаменитый бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле был выписан из больницы в Париже, сообщает АР.

Сообщается, что бразилец после выхода из больницы собирается вернуться на родину. В Париже он участвовал в рекламном мероприятии.

- Я вновь готов к работе, - заявил Пеле. - У меня была серьезная инфекция мочеполовой системы, которая требовала медицинской и хирургической помощи. Спасибо вам за позитивный настроя и добрые пожелания.

Напомним, ранее стало известно, что Пеле в больнице посетил Неймар. Ранее во время промо-кампании своего спонсора бразилец пообщался с другим игроком "ПСЖ" Кильяном Мбаппе.