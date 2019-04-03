Пеле госпитализирован в Париже

Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле был госпитализирован в Париже, сообщает Sky Sports. Также указано, что жизни знаменитого футболиста ничего не угрожает.

Как уточняет французское издание Le Parisien, госпитализация 78-летнего бразильца является лишь мерой предосторожности перед его возвращением на родину. Его окружение решило, что это необходимо перед обратным перелетом в Бразилию.

Вчера Пеле принимал участие в рекламном мероприятии в Париже и на протяжении пяти часов отвечал на вопросы журналистов, а также участвовал в фотосессиях. Кроме того, он встретился с форвардом "ПСЖ" Кильяном Мбаппе.