Педру Роша забил эффектный гол в Южноамериканском кубке. Видео
05:05
«Атлетику Паранаэнсе» вышел вперед в матче 1/2 финала Южноамериканского кубка против «Пеньяроля». На 75-й минуте голом отметился нападающий Педру Роша, арендованный у «Спартака».
26-летний бразилец отличным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота соперника. Для него это первый забитый мяч в этом сезоне.
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