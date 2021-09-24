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Педру Роша забил эффектный гол в Южноамериканском кубке. Видео

05:05
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«Атлетику Паранаэнсе» вышел вперед в матче 1/2 финала Южноамериканского кубка против «Пеньяроля». На 75-й минуте голом отметился нападающий Педру Роша, арендованный у «Спартака».

26-летний бразилец отличным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота соперника. Для него это первый забитый мяч в этом сезоне.

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Евгений Козинов все материалы автора

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