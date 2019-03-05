Павел Колобков: "Вопрос проведения в России Суперкубка Южной Америки обсуждается в рабочем порядке"

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал возможное проведение в России Суперкубка Южной Америки по футболу в 2020 году.

– В России ежегодно проводятся сотни международных соревнований разного масштаба, – отметил Колобков. – Мы заинтересованы и дальше предоставлять свои спортивные объекты для наиболее интересных турниров.

Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. И в настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно. (Пресс-служба Министерства спорта РФ)​