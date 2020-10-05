Пату и Балотелли могут стать игроками «Бешикташа»

«Бешикташ» ведет переговоры с нападающими Алешандре Пату и Марио Балотелли. Услуги Пату стамбульскому клубу предложили его агенты, тогда как Балотелли возобновил ранее начатые переговоры, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В настоящий момент 30-летний Балотелли является игроком «Брешии», но в клубе дали понять, что больше нападающий выступать за эту команду не будет.

Что касается 31-летнего Пату, то он находится в статусе свободного агента после ухода из «Сан-Паулу» в августе.