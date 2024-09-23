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«Партизан» — «Црвена Звезда»: смотреть трансляцию матча чемпионата Сербии

«Партизан» сыграет с «Црвеной Звездой» в чемпионате Сербии 23 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игроки «Црвены Звезды».
Фото Global Look Press

«Партизан» и «Црвена Звезда» сыграют в 9-м туре чемпионата Сербии по футболу в понедельник, 23 сентября. Белградское дерби пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Партизан» — «Црвена Звезда» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч! Футбол 2» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.55 мск.

В текущем сезоне черно-белые провели шесть игр в Суперлиге. «Партизан» набрал 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Красно-белые по итогам семи встреч располагаются на второй строчке чемпионата Сербии, в их активе — 19 баллов.

Футбол
ФК Партизан
ФК Црвена Звезда
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