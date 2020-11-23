Пардью назначен техническим директором софийского ЦСКА

Новым техническим директором софийского ЦСКА стал известный английский тренер Алан Пардью, сообщает официальный сайт болгарского клуба.

Указано, что 59-летний специалист уже подписал контракт. Условия сделки не разглашаются. В заявлении говорится, что Пардью должен помочь в развитии клуба и, в частности, в привлечении новых игроков.

Пардью ранее тренировал «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич» и «АДО Ден Хаг». Тренер года в английской премьер-лиге в сезоне-2011/12. Трижды доходил до финала Кубка Англии с разными клубами.