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18 марта, 20:39

Папу Гомес обращался к ведьме, чтобы попасть в состав сборной Аргентины на ЧМ-2022

Мария Гусева
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Полузащитник сборной Аргентины Алехандро Папу Гомес обращался к ведьме, чтобы попасть на чемпионат мира-2022, сообщает журналист ESPN Гонсало Кардозо.

По информации источника, 35-летний хавбек попросил ведьму, чтобы она замедлила восстановление полузащитника «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо после травмы. Игрок считал, что это поможет ему попасть в состав национальной команды.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони узнал об этой истории и не вызвал Гомеса на мартовские товарищеские матчи с Панамой и Кюрасао. Сам футболист объяснил исключение из состава национальной команды травмой голеностопа.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-2022. Гомес провел на турнире 2 матча.

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