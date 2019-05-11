ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок Греции

ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0. Для ПАОКа это третья победа в Кубке страны подряд и шестая в истории.

В этом сезоне клуб сделал золотой дубль, выиграв чемпионат Греции впервые с 1985 года.

Владельцем ПАОКа является российский бизнесмен Иван Саввиди. Цвета команды защищают бывший хавбек ЦСКА Понтус Вернблум и экс-игроки "Терека" Маурисиу и Лео Жаба. В финале Кубка на поле вышел только последний.

Кубок Греции

Финал

ПАОК - АЕК - 1:0 (1:0)

Гол: Акпом, 45+1.