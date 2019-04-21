ПАОК с Вернблумом - чемпион Греции, "Олимпиакос" с Лодыгиным - второй

ПАОК стал чемпионом Греции в сезоне-2018/19. В предпоследнем 29-м туре клуб из Салоников разгромил "Левадиакос" со счетом 5:0. ПАОК из 29 игр не проиграл ни одной и досрочно оформил чемпионство, несмотря на снятие двух очков.

Цвета ПАОКа защищают экс-защитник "Ростова" Сверрир Ингасон, экс-хавбек ЦСКА Понтус Вернблум и два бывших игрока "Ахмата" Лео Жаба и Маурсиу. Последний в РПЛ также играл за "Зенит" Возглавляет команду сын бывшего главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу Рэзван Луческу. Владельцем и президентом клуба является российский бизнесмен Иван Саввиди.

Второе место и вторую путевку в Лигу чемпионов получил "Олимпиакос". Ворота команды защищает арендованный у "Зенита" российский голкипер Юрий Лодыгин. В 29-м туре он отыграл 90 минут во встрече с "Ламией" (3:1).

Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое - с 1985 года.