ПАОК стал второй командой в истории греческого чемпионата, которая закончила сезон без поражений, сообщает Associated Press. "Панатинаикос" был непобедим в сезоне 1963/1964.

Сегодня, 5 мая, ПАОК обыграл "Яннину" (2:0) в матче чемпионата Греции. Команда, которой владеет Иван Саввиди, выиграла 26 матчей из 30, при этом четыре встречи закончились ничейным результатом. На второй строчке в турнирной таблице первенства располагается "Олимпиакос".

В следующем сезоне ПАОК будет участвовать в Лиге чемпионов.

Все о футболе – здесь