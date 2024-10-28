ПАОК уступил ОФИ, Оздоев отыграл весь матч, Чалов не попал в заявку

ПАОК дома уступил ОФИ в матче 9-го тура чемпионата Греции — 1:2.

Единственный гол хозяев забил Кирил Десподов, у гостей отличились Таксиархис Фунтас и Эдди Сальседо.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Российский форвард хозяев Федор Чалов не попал в заявку на игру.

ПАОК занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции с 17 очками. ОФИ идет на шестой строчке с 14 очками.