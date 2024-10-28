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ПАОК уступил ОФИ, Оздоев отыграл весь матч, Чалов не попал в заявку

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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ПАОК дома уступил ОФИ в матче 9-го тура чемпионата Греции — 1:2.

Единственный гол хозяев забил Кирил Десподов, у гостей отличились Таксиархис Фунтас и Эдди Сальседо.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Российский форвард хозяев Федор Чалов не попал в заявку на игру.

ПАОК занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции с 17 очками. ОФИ идет на шестой строчке с 14 очками.

Греция. Национальная лига. 9-й тур
27 окт, 00:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
1:2
ОФИ

Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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