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ПАОК обыграл «Олимпиакос» и подвинул АЕК Карреры со второго места

12 июля 2020, 23:45
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ПАОК в матче 34-го тура чемпионата Греции обыграл «Олимпиакос» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил Энеа Михай.

Благодаря этой победе ПАОК с 71 очком сохранил второе место в турнирной таблице, опередив идущий на третьем месте АЕК Массимо Карреры на три очка. Второе место чемпионата Греции дает право участвовать в квалифиационном раунде Лиги чемпионов. «Олимпиакос» с 85 очками -на первом месте.

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