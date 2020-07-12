ПАОК обыграл «Олимпиакос» и подвинул АЕК Карреры со второго места

ПАОК в матче 34-го тура чемпионата Греции обыграл «Олимпиакос» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил Энеа Михай.

Благодаря этой победе ПАОК с 71 очком сохранил второе место в турнирной таблице, опередив идущий на третьем месте АЕК Массимо Карреры на три очка. Второе место чемпионата Греции дает право участвовать в квалифиационном раунде Лиги чемпионов. «Олимпиакос» с 85 очками -на первом месте.