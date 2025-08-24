ПАОК стартовал с победы над «Ларисой» в чемпионате Греции, Чалов и Оздоев вышли в старте

ПАОК дома обыграл «Ларису» в матче 1-го тура чемпионата Греции — 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте забил болгарский форвард хозяев Кирилл Десподов.

Оба российских футболиста ПАОК — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов — вышли в стартовом составе и не отличились результативными действиями. Вместо Чалова на 69-й минуте вышел Георгиос Якумакис, вместо Оздоева на 77-й минуте появился Мади Камара.

ПАОК занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Греции с 3 очками. «Лариса» идет на десятой строчке, команда еще не набрала ни одного очка.

В следующем туре ПАОК сыграет дома с «Атромитосом», а «Лариса» примет на своем поле «Кифисию».