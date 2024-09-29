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Сегодня, 22:37

ПАОК проиграл «Арису», Чалов и Оздоев вышли на замену во втором тайме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК на своем поле уступил «Арису» в матче 6-го тура чемпионата Греции — 0:1.

Единственный гол на 63-й минуте забил полузащитник гостей Ману Гарсия.

Россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев не попали в стартовый состав команды. Нападающий появился на поле на 68-й минуте, а хавбек вышел на замену на 76-й.

Российский вингер «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов также появился на поле по ходу второго тайма — на 74-й минуте.

ПАОК (13 очков) занимает второе место в чемпионате Греции. «Арис» (11) идет четвертым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. 6-й тур
29 сент, 00:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
0:1
Арис

Футбол
ФК Арис (Салоники)
ФК ПАОК
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