"Хуниор" на своем поле проиграл "Сан-Лоренсо" в матче группового турнира Кубка Либертадорес (0:1). В другой встрече этой группы "Палмейрас" разгромил "Мельгар" (4:0).

Кубок Либертадорес

Группа F

"Хуниор" (Колумбия) – "Сан-Лоренсо" (Аргентина) – 1:0 (1:0)

Гол: Ранхель, 13.

Удаление: Рентерия (С), 90+4.

Барранкилья. Стадион "Метрополитано Роберто Мелендес".

"Мельгар" (Перу) – "Палмейрас" (Бразилия) – 0:4 (0:2)

Голы: Гомес, 10 (0:1). Густаву Скарпа, 22 (0:2). Густаву Скарпа, 67 (0:3). Мойзес, 81 (0:4).

Удаление: Нейра (М), 90+2.

Арекипа. Стадион Университета Сан-Агустин.