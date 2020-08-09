«Палмейрас» победил «Коринтианс» в финале чемпионата штата Сан-Паулу, Жо и Луиз Адриану забили по голу

Победителем чемпионата штата Сан-Паулу 2020 года стал «Палмейрас». В финале команда победила «Коринтианс».

После первого матча финала, который завершился вничью со счетом 0:0, команды еще раз не сумели выявить победителя в основное время — 1:1. У «Палмейраса» забил бывший форвард «Спартака» Луиз Адриану, у «Коринтианс» — экс-нападающий ЦСКА Жо.

В серии пенальти точнее оказался «Палмейрас» — 4:3. Команда выиграла чемпионат штата в 23-й раз в своей истории.

Чемпионат штата Сан-Паулу

Финал

Второй матч

«Палмейрас» — «Коринтианс» — 1:1 (0:0). Пенальти — 4:3

Голы: Луиз Адриану, 49 — Жо, 90+7 (с пенальти)

Первый матч — 0:0