«Палмейрас» победил «Коринтианс» в финале чемпионата штата Сан-Паулу, Жо и Луиз Адриану забили по голу
08:58
Победителем чемпионата штата Сан-Паулу 2020 года стал «Палмейрас». В финале команда победила «Коринтианс».
После первого матча финала, который завершился вничью со счетом 0:0, команды еще раз не сумели выявить победителя в основное время — 1:1. У «Палмейраса» забил бывший форвард «Спартака» Луиз Адриану, у «Коринтианс» — экс-нападающий ЦСКА Жо.
В серии пенальти точнее оказался «Палмейрас» — 4:3. Команда выиграла чемпионат штата в 23-й раз в своей истории.
Чемпионат штата Сан-Паулу
Финал
Второй матч
«Палмейрас» — «Коринтианс» — 1:1 (0:0). Пенальти — 4:3
Голы: Луиз Адриану, 49 — Жо, 90+7 (с пенальти)
Первый матч — 0:0
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...