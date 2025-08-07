Палестинский Пеле погиб в 41 год

«Палестино» на официальной странице в соцсети объявил о смерти экс-нападающего сборной Палестины Сулеймана Обейда. 41-летний палестинец погиб после авиаударов Израиля в секторе Газа.

«Наш клуб выражает братские объятия в этот трудный момент всем палестинским футболистам и всему народу, который сопротивляется бесчеловечному положению. Мы призываем спортивные организации пересмотреть эту ситуацию, поскольку подобные тяжкие преступления против спорта не должны допускаться», — говорится в пресс-релизе.

Всю свою карьеру Обейд провел в чемпионате Палестины. За свою игру он получил прозвище «палестинский Пеле». В сборной Палестины он забил 2 гола в 18 матчах.

Согласно данным, опубликованным Палестинской футбольной ассоциацией 23 июля, за 670 дней погибло 807 спортсменов и тренеров.