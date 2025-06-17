Палестинский футболист Хавила погиб в результате атаки Израиля

Полузащитник палестинского клуба «Джабалия» Абдулла Мазен Хавила погиб в результате атаки Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Палестинской футбольной ассоциации.

Подробности произошедшего не разглашаются.

Футболисту было 25 лет. Ранее он также выступал за «Аль-Айн» и «Дубай Сити» из ОАЭ.

18 мая израильская армия начала широкомасштабную наземную операцию «Колесница Гидеона», развернув боевые действия в северных и южных районах сектора Газа. Ее целью названы окончательный разгром палестинского радикального движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников.