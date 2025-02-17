Узбекистанский «Пахтакор» и катарский «Аль-Садд» сыграют в 8-м туре Западной конференции Лиги чемпионов АФК в понедельник, 17 февраля. Матч пройдет на Центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча Лиги чемпионов АФК в прямом эфире для России организует канал «Старт» (по подписке). Также следить за играми турнира можно с помощью онлайн-платформы «Иви».

Узнать результат игры «Пахтакор» — «Аль-Садд» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Пахтакор» в Суперлиге Узбекистана сезона-2024 занял шестое место с 38 очками. В чемпионате Катара «Аль-Садд» с 31 очком идет вторым после 15 туров.