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17 февраля 2025, 15:15

«Пахтакор» — «Аль-Садд»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Пахтакор» и «Аль-Садд» сыграют в Лиге чемпионов АФК 17 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Узбекистанский «Пахтакор» и катарский «Аль-Садд» сыграют в 8-м туре Западной конференции Лиги чемпионов АФК в понедельник, 17 февраля. Матч пройдет на Центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча Лиги чемпионов АФК в прямом эфире для России организует канал «Старт» (по подписке). Также следить за играми турнира можно с помощью онлайн-платформы «Иви».

Узнать результат игры «Пахтакор» — «Аль-Садд» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Пахтакор» в Суперлиге Узбекистана сезона-2024 занял шестое место с 38 очками. В чемпионате Катара «Аль-Садд» с 31 очком идет вторым после 15 туров.

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ФК Пахтакор
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