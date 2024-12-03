«Пахтакор» и «Аль-Айн» сыграют в Лиге чемпионов АФК 3 декабря

«Пахтакор» и «Аль-Айн» сыграют в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 3 декабря. Матч примет стадион «Джар» в Ташкенте (Узбекистан). Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире в России игру будет транслировать телеканал «Старт» (на платной основе). Также встречу можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Иви».

Узбекский клуб в этом розыгрыше Лиги чемпионов АФК-2024/25 после пяти туров набрал три очка, арабский — одно.

«Пахтакор» в суперлиге Узбекистана занимает шестое место, набрав 38 очков после 26 матчей. В чемпионате ОАЭ «Аль-Айн» провел 6 матчей и набрал 11 очков.