«Арис» с Кокориным в составе с разгромным счетом проиграл «Пафосу»

«Арис» на выезде потерпел поражение от «Пафоса» в матче плей-офф чемпионата Кипра — 0:4.

Голы хозяев в этой игре забили Жоау Коррейя, Влад Драгомир, Жайро да Силва и Мислав Оршич.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на матч в стартовом составе команды из Лимасола и провел на поле 65 минут.

«Пафос» набрал 78 очков и за один тур до финиша гарантировал себе титул. Он стал победителем чемпионата Кипра впервые в истории. У «Ариса» 71 балл и вторая позиция.