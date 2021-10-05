Озил бросил манишку в сторону главного тренера «Фенербахче» после того, как остался на скамейке запасных

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил бросил манишку в сторону главного тренера команды Витора Перейры.

Инцидент произошел после того, как Перейра не стал выпускать немецкого хавбека на поле в матче 8-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой» (2:1). Озил на протяжении 40 минут второго тайма разминался, но так никого не заменил.

Fenerbah?e — Kas?mpa?a ma??nda 40 dakika ?s?nmas?na ra?men oyuna giremeyen Mesut ?zil'in yele?ini Vitor Pereira'n?n ?n?ne att??? an... pic.twitter.com/U7gQhUEghN — Okan Beltek (@obeltek) October 4, 2021

В текущем сезоне Озил провел 9 матчей за турецкий клуб, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.