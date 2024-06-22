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Отец Шпилевского заявил, что тренер еще не закончил свою миссию в «Арисе»

Алина Савинова
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Белорусский агент Николай Шпилевский рассказал об амбициях своего сына Алексея Шпилевского, который на данный момент возглавляет «Арис».

«Никто не скрывает, и хозяин клуба знает, что на Алексея есть спрос из топовых лиг. Но свою миссию в «Арисе» он не закончил, хоть и выиграл первое в истории клуба чемпионство. Следующий шаг будет сделан, возможно, вместе с хозяином клуба. У него огромные амбиции иметь футбольный клуб в Бельгии или Англии, в Чемпионшипе. По жизни они двигаются вместе», — приводит «РБ Спорт» слова Николая Шпилевского.

Алексей Шпилевский стал главным тренером «Ариса» в 2022 году. До этого он возглавлял «Эрцгебирге», «Кайрат» и «Динамо-Брест».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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