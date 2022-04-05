Отец Гонсало Игуаина сообщил, что форвард завершит карьеру в конце этого года

Хорхе Игуаин, отец нападающего «Интер Майами» Гонсало Игуаина, сообщил, что его сын завершит карьеру в конце 2022 года.

«Гонсало не вернется в Аргентину. Он сказал мне, что уйдет из футбола в конце этого года. После этого сезона он закончит карьеру. Я бы хотел, чтобы он остался в футболе даже после завершения карьеры футболиста. Он много знает, играл в разных клубах и странах, у него есть все для успеха. Мне будет очень обидно, если он не останется в футболе», — приводит TNT Sports слова Игуаина-старшего.

В нынешнем розыгрыше американского чемпионата МЛС 34-летний Гонсало Игуаин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Интер Майами».