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Сегодня, 15:47

Отец Гонсало Игуаина сообщил, что форвард завершит карьеру в конце этого года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гонсало Игуаин.
Фото ФК «Интер»

Хорхе Игуаин, отец нападающего «Интер Майами» Гонсало Игуаина, сообщил, что его сын завершит карьеру в конце 2022 года.

«Гонсало не вернется в Аргентину. Он сказал мне, что уйдет из футбола в конце этого года. После этого сезона он закончит карьеру. Я бы хотел, чтобы он остался в футболе даже после завершения карьеры футболиста. Он много знает, играл в разных клубах и странах, у него есть все для успеха. Мне будет очень обидно, если он не останется в футболе», — приводит TNT Sports слова Игуаина-старшего.

В нынешнем розыгрыше американского чемпионата МЛС 34-летний Гонсало Игуаин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Интер Майами».

Источник: https://tntsports.com.ar/seleccion/gonzalo-higuain-retiro-fines-2022-jorge-20220404-0027.html
Гонсало Игуаин
Футбол
ФК Интер Майами
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