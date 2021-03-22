Отавиу продлил контракт с «Порту»
20:43
Полузащитник «Порту» Отавиу продлил контракт, сообщает 22 марта официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 2025 года.
?? Ot?vio ? Drag?o at? 2025 ?— FC Porto (@FCPorto) March 22, 2021
? A hist?ria continua...#FCPorto #Ot?vio2025 pic.twitter.com/M2Jl0nQQPU
26-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч за «Порту» во всех турнирах и забил пять мячей при восьми результативных передачах.
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