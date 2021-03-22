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Отавиу продлил контракт с «Порту»

20:43
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Полузащитник «Порту» Отавиу продлил контракт, сообщает 22 марта официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 2025 года.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч за «Порту» во всех турнирах и забил пять мячей при восьми результативных передачах.

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