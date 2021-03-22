Отавиу продлил контракт с «Порту»

Полузащитник «Порту» Отавиу продлил контракт, сообщает 22 марта официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 2025 года.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч за «Порту» во всех турнирах и забил пять мячей при восьми результативных передачах.