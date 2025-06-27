Футбол
27 июня, 23:04

Отаменди продлил контракт с «Бенфикой» до 2026 года

Алина Савинова
Николас Отаменди.
Фото Global Look Press

Защитник Николас Отаменди продлил контракт с «Бенфикой», сообщает пресс-служба португальского клуба.

Новое соглашение 37-летнего футболиста с командой рассчитано до 2026 года.

В сезоне-2024/25 Отаменди провел 53 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач.

Аргентинец выступает за клуб из Лиссабона с 2020 года. Вместе с командой он становился чемпионом Португалии в сезоне-2022/23, обладателем Суперкубка страны (2023) и победителем Кубка Португальской лиги-2024/25.

Николас Отаменди
Футбол
ФК Бенфика
