«Нэшвилл» выиграл Открытый кубок США

«Нэшвилл» переиграл «Остин» в финале Открытого кубка США — 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. Победу «Нэшвиллу» принес гол английского форварда Сэма Сарриджа с пенальти на 60-й минуте.

«Нэшвилл» впервые выиграл этот турнир. Открытый кубок США — старейшее футбольное соревнование в США.

Открытый кубок США

Финал

«Остин» — «Нэшвилл» — 1:2 (1:1)

Голы: Мухтар, 13 — 0:1. Узуни, 45+1 — 1:1. Сарридж, 60 (пен) — 1:2.

Нереализованный пенальти: Узуни («Остин»), 21.