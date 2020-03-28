Бывший главный тренер минского «Динамо» Анатолий Байдачный в интервью «СЭ» отметил, что команду просто уничтожают.

— Я не смог смотреть второй тайм матча минского «Динамо». Просто обидно и больно, — начал Байдачный.

— Что с командой происходит?

— Не знаю, у меня ощущение, что команду просто уничтожают. Возможно, это делает государство. Не хотят, чтобы этот символ белорусского футбола существовал. И так происходит уже несколько лет.

— Но что не так с игрой? Первый тайм вообще катастрофа.

— В первой игре «Динамо» «Руху» проиграло. А эта команда только вышла в высшую лигу. Я не хочу принижать заслуги «Минска», он сыграл грамотно на быстрых атаках и очень ярко, создавая опасные моменты. Была возможность забить и четвертый, но вратарь выручил. Для меня удивительно, что две команды, которые должны быть сильнейшими — «Динамо» и БАТЭ — подготовились к сезону так, что теперь на последних местах. (Дмитрий Зимин)

Анатолий Байдачный: «Динамо» просто уничтожают. Капский оторвал бы головы игрокам БАТЭ"