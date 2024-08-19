Гол Онугхи не спас «Вайле» от разгромного поражения в матче с «Орхусом»

«Вайле» на выезде с крупным счетом уступил «Орхусу» в матче 5-го тура чемпионата Дании — 1:5.

Единственный гол гостей на 36-й минуте забил российский нападающий Герман Онугха. Гол стал для 28-летнего форварда третьим в текущем сезоне. 19 августа он вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

За «Орхус» отличились Феликс Беймо (6-я минута), Мадс Мадсен (22-я), Гифт Линкс (32-я), Микаэль Андерсон (59-я) и Патрик Мортенсен (65-я).