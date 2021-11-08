Определились участники 1/8 финала Кубка МЛС. Действующий чемпион не пробился в плей-офф
В Северной Америке завершился регулярный чемпионат МЛС.
По итогам 34 матчей определились 14 команд, которые попали в плей-офф Кубка. По регламенту, победители Западной и Восточной конференций автоматически выходят в четвертьфинал, остальные 12 команд — в 1/8 финала.
1/8 финала:
«Нью-Йорк Сити» — «Атланта»;
«Нэшвилл» — «Орландо Сити»;
«Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс»;
«Портленд Тимберс» — «Миннесота»;
«Спортинг Канзас-Сити» — «Ванкувер»;
«Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк».
1/4 финала:
«Нью-Инглэнд Революшн» — победитель матча «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»;
«Колорадо Рэпидс» — победитель матча «Портленд Тимберс» — «Миннесота».
В плей-офф не попали «Лос-Анджелес Гэлакси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Даллас», «Остин», «Динамо Хьюстон», «Ди Си Юнайтед», «Монреаль», «Интер Майами», «Чикаго Файр», «Торонто», «Цинциннати», а также действующий чемпион «Коламбус Крю».
Плей-офф Кубка МЛС пройдет с 20 ноября по 11 декабря 2021 года.
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