Определились финалисты Арабского Кубка чемпионов. Турнир стартовал еще в августе 2019 года

Определились финалисты Арабского Кубка чемпионов-2019/20. В ответном полуфинале марокканская «Раджа Касабланка» разгромила египетский «Исмаили» 3:0, взяв реванш за поражение в первом матче (0:1).

Соперником «Раджа Касабланки» станет «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, который по сумме матчей взял верх над другим аравийским клубом «Аль-Шабабом» (2:2, 2:1).

Турнир должен был завершиться еще в апреле 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Дата финального матча еще не определена. Игра должна состояться в столице Марокко Рабате.