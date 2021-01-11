Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Определились финалисты Арабского Кубка чемпионов. Турнир стартовал еще в августе 2019 года

23:03

Определились финалисты Арабского Кубка чемпионов-2019/20. В ответном полуфинале марокканская «Раджа Касабланка» разгромила египетский «Исмаили» 3:0, взяв реванш за поражение в первом матче (0:1).

Соперником «Раджа Касабланки» станет «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, который по сумме матчей взял верх над другим аравийским клубом «Аль-Шабабом» (2:2, 2:1).

Турнир должен был завершиться еще в апреле 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Дата финального матча еще не определена. Игра должна состояться в столице Марокко Рабате.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир