Онугха: «Я очень давно мечтал перейти в «Копенгаген» — крупнейший клуб в Скандинавии»

Форвард «Копенгагена» Герман Онугха прокомментировал переход в клуб из «Вайле».

«Я очень давно желал и мечтал перейти в «Копенгаген». Несомненно, это крупнейший клуб в Скандинавии с абсолютно фантастической историей и впечатляющей поддержкой болельщиков. Я стремлюсь выигрывать трофеи в своей карьере и с нетерпением жду возможности играть за лучшую команду, чьей амбицией является победа в чемпионате каждый сезон.

Я сделаю все, чтобы забивать голы, бороться и усердно работать ради команды, и отдам все, что у меня есть, чтобы мы могли добиться новых успехов вместе. У меня есть только одна цель — играть и побеждать в матчах за «Копенгаген», — приводит слова Онугхи официальный сайт клуба.

3 сентября «Копенгаген» объявил о переходе 28-летнего россиянина. В августе форвард был вызван в сборную России.

Онугха выступал за «Вайле» с февраля 2021 года, перейдя из «Краснодара». За это время он уходил в аренды в «Крылья Советов», «Рубин» и «Бней Сахнин». В минувшем сезоне форвард забил 15 голов в 31 матче чемпионата Дании и стал лучшим бомбардиром турнира.