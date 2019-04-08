"Он просто творит беспределище". Такого Слуцкого вы не видели

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Голландии с ПСВ (3:3) в YouTube-каналу Тимура Журавеля выразил свое недовольство работой рефери Сердара Гезюбююка.

Судья назначил два пенальти в ворота "Витесса", а в конце встречи удалил игрока команды. По словам Слуцкого, методы работы Гезюбююка просто неприемлимы.

– Леонид Викторович, вы про судей хоть раз когда-то такое говорили?

– Нет. А я уже третий раз просто здесь с ним сталкиваюсь. Ладно бы там один разочек, но он просто творит беспределище. Причем он вообще не здоровается, не прощается, его спрашиваешь – он идет, носом такой вот (задирает голову).

– За судью вас накажут же?

– Я не знаю. Мне пофиг.

– Просто вы так жестко никогда о судьях не говорили.

– Ну потому что он заслуживает этого. И потому что я не могу понять, почему он не посмотрел. Ладно назначил, почему он не посмотрел момент? Когда у тебя есть VAR, почему ты его не используешь?

– Здесь судьи еще хуже, чем в России?

– Один.