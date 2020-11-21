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«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» в чемпионате Греции

22:47
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«Олимпиакос» победил «Панатинаикос» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Греции.

Единственный мяч забил Константинос Фортунис. «Оли» набрал 19 очков и лидирует в чемпионате. У «Пао» девять очков и девятая позиция.

Чемпионат Греции. Суперлига

9-й тур

«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 1:0 (1:0)

Гол: Фортунис, 21

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