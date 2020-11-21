«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» в чемпионате Греции
«Олимпиакос» победил «Панатинаикос» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Греции.
Единственный мяч забил Константинос Фортунис. «Оли» набрал 19 очков и лидирует в чемпионате. У «Пао» девять очков и девятая позиция.
Чемпионат Греции. Суперлига
9-й тур
«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 1:0 (1:0)
Гол: Фортунис, 21
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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