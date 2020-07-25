Ole: Карраскаль не хочет покидать «Ривер Плейт». Игроком интересуется ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль может оказаться в чемпионате России. На игрока претендует ЦСКА, сообщает Ole.

Московский клуб пока не делал официального предложения, но обозначил предметный интерес.

Сам футболист хотел бы остаться в Аргентине. Он планирует «отыграть 2-3 сезона за «Ривер», а потом уехать в Европу».

Напомним, что «Ривер Плейт» ранее решил выкупить арендованного у «Карпат» полузащитника Хорхе Карраскаля, однако не выплатил львовянам положенные 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.