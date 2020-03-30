«Охватила безумная паника, что я заразил много людей». У владельца пражской «Спарты» обнаружен коронавирус

Владелец пражской «Спарты» долларовый миллиардер Даниэл Кршетинский сдал положительный анализ на коронавирус.

— У всех, с кем я проходил тестирование, был отрицательный результат, включая одного человека, от которого я мог бы получить его напрямую, — цитирует Е15 Кршетинского. — Мой тест дал положительный результат. Это произошло в среду 12. марта. С тех пор я в изоляции. У меня не было ни одного из симптомов, которые позволили бы мне узнать, что я инфицирован, нет температуры или кашля, просто легкий насморк, я работал нормально.

Когда я узнал о заражении, меня охватила безумная паника, что я заразил очень много людей. Я обзвонил всех, с кем встречался — у нас и за рубежом. Многие прошли повторное тестирование, в общей сложности 27 человек. И все они были отрицательными. Включая семью, массажистку, стоматолога и коллег в компании.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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