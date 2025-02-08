ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил ОФИ

ПАОК на выезде обыграл ОФИ в матче 22-го тура чемпионата Греции — 5:0.

У гостей дважды забил Мбвана Саматта, по одному голу у Димитриоса Пелкаса, Штефана Шваба и Янниса Михаилидиса. Хозяева почти полностью провели игру в меньшинстве: на 12-й минуте красную карточку получил форвард Леван Шенгелия.

Два российских футболиста ПАОК — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов — пропустили встречу. Чалов восстанавливается от мышечной травмы, причины отсутствия Оздоева в заявке на игру не уточняются.

ПАОК занимает четвертое место в таблице чемпионата Греции с 40 очками, ОФИ идет на девятой строчке с 27 очками.