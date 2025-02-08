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8 февраля 2025, 22:58

ПАОК без Чалова и Оздоева разгромил ОФИ

ПАОК на выезде обыграл ОФИ в матче 22-го тура чемпионата Греции — 5:0.

У гостей дважды забил Мбвана Саматта, по одному голу у Димитриоса Пелкаса, Штефана Шваба и Янниса Михаилидиса. Хозяева почти полностью провели игру в меньшинстве: на 12-й минуте красную карточку получил форвард Леван Шенгелия.

Два российских футболиста ПАОК — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов — пропустили встречу. Чалов восстанавливается от мышечной травмы, причины отсутствия Оздоева в заявке на игру не уточняются.

ПАОК занимает четвертое место в таблице чемпионата Греции с 40 очками, ОФИ идет на девятой строчке с 27 очками.

Чемпионат Греции. 22-й тур.
08 февраля 2025, 00:00. Теодорос Вардиноянис (Ираклион)
ОФИ
0:5
ПАОК

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Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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