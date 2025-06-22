Один человек погиб при обрушении трибуны на футбольном матче в Алжире

Один человек погиб и 11 пострадали в результате обрушения трибуны во время матча чемпионата Алжира по футболу, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

«МК Алжир» сыграл вничью с «Магрой» (0:0) и второй раз подряд стал чемпионом страны.

Во время празднования на «Стадионе 5 июля» рухнуло защитное ограждение, в результате чего несколько человек упали с верхнего яруса. Национальная футбольная лига отменила вручение трофея «МК Алжир».