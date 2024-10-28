Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:34

Объявлены имена игроков, занявших с 21-го по 30-е места в голосовании за «Золотой мяч»-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

France Football опубликовал список игроков, которые заняли с 21-го по 30-е места в голосовании за лучшего футболиста 2024 года.

На последней строчке расположились защитник Матс Хуммельс и нападающий Артем Довбик, выступающие за «Рому». 21-е место занял вингер «Арсенала» Букайо Сака.

«Золотой мяч». Места с 21-го по 30-е:

21. Букайо Сака

22. Антонио Рюдигер

23. Рубен Диаш

24. Вильям Салиба

25. Коул Палмер

26. Деклан Райс

27. Витинья

28. Алехандро Гримальдо

29-30. Матс Хуммельс

29-30. Артем Довбик

 
Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле. Начало — в 21.00 мск.

Читайте также
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Популярное видео
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии
Relevo: Винисиус планировал отпраздновать победу на «Золотом мяче» в ресторане в центре Парижа
Источник: «Реал» отменил трансляцию вручения «Золотого мяча» на клубном канале
Расклады по «Золотому мячу». Винисиус, Родри, Хаби Алонсо, Анчеллотти: все номинации и фавориты на победу
Представители France Football отреагировали на решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч»
Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «Золотого мяча»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Relevo: Винисиус планировал отпраздновать победу на «Золотом мяче» в ресторане в центре Парижа

Объявлены имена игроков, занявших с 11-го по 20-е места в голосовании за «Золотой мяч» — 2024

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости