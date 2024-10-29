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Объявлены имена игроков, занявших с 10-го по 6-е места в голосовании за «Золотой мяч» — 2024

Руслан Минаев
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France Football опубликовал список игроков, которые заняли с 10-го по 6-е места в голосовании за лучшего футболиста 2024 года.

«Золотой мяч». Места с 10-го по 6-е:

10. Харри Кейн («Бавария», Англия)

9. Тони Кроос (завершил карьеру, «Реал», Германия)

8. Ламин Ямаль («Барселона», Испания)

7. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ"/ «Реал», Франция)

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в Париже в театре Шатле.

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