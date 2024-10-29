Объявлены имена игроков, занявших с 10-го по 6-е места в голосовании за «Золотой мяч» — 2024
France Football опубликовал список игроков, которые заняли с 10-го по 6-е места в голосовании за лучшего футболиста 2024 года.
«Золотой мяч». Места с 10-го по 6-е:
10. Харри Кейн («Бавария», Англия)
9. Тони Кроос (завершил карьеру, «Реал», Германия)
8. Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
7. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ"/ «Реал», Франция)
Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в Париже в театре Шатле.
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