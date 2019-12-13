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Н'Зонзи отстранен от первой команды «Галатасарая» на неопределенный срок

22:47
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Полузащитник «Галатасарая» Стивен Н'Зонзи отстранен на неопределенный срок от первой команды. Такое наказание было применено к игроку за «недисциплинированное поведение на тренировке», сообщает сайт турецкого клуба.

30-летний француз перешел в «Галатасарай» в августе этого года из «Ромы» на правах аренды. В текущем сезоне Нзонзи провел 10 матчей в чемпионате Турции и 5 — в Лиге чемпионов.

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