Н'Зонзи отстранен от первой команды «Галатасарая» на неопределенный срок

Полузащитник «Галатасарая» Стивен Н'Зонзи отстранен на неопределенный срок от первой команды. Такое наказание было применено к игроку за «недисциплинированное поведение на тренировке», сообщает сайт турецкого клуба.

30-летний француз перешел в «Галатасарай» в августе этого года из «Ромы» на правах аренды. В текущем сезоне Нзонзи провел 10 матчей в чемпионате Турции и 5 — в Лиге чемпионов.