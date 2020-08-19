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Нури Шахин стал игроком «Антальяспора»

23:03
Нури Шахин. Фото ФК «Антальяспор».
Нури Шахин. Фото ФК «Антальяспор».
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Бывший полузащитник «Реала» и дортмундской «Боруссии» Нури Шахин стал игроком турецкого «Антальяспора», сообщает пресс-служба команды. 31-летний хавбек поставил свою подпись под двухлетним контрактом с клубом из Анталии.

Последней командой игрока сборной Турции был немецкий «Вердер», за который он провел в минувшем сезоне 17 матчей и отдал четыре результативные передачи. В составе национальной сборной Германии на его счету 52 встречи и два гола.

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