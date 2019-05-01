Фанаты минского "Динамо" вступили в конфликт с защитником команды Виталием Дьяковым. Инцидент произошел после ответного матча 1/2 финала Кубка Белоруссии против "Витебска" (0:0).

Фанаты ругали игроков за вылет из турнира (первая игра - 0:1). Один из них сказал: "Ты мне не нравишься". В ответ на это Дьяков крикнул ему: "Ну так не ходи на матчи!".

Виталий Дьяков - российский защитник, ранее выступавший за такие клубы, как "Ростов", "Динамо" и "Томь".