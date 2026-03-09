Тренер «Рейнджерс» Рель: «Беспорядкам не место на стадионе»

Главный тренер «Рейнджерс» Данни Рель прокомментировал беспорядки на поле с участием фанатов после матча с «Селтиком» (0:0, пенальти — 2:4) в четвертьфинале Кубка Шотландии.

«Меня в этот момент не было на поле. Я не видел этого до сих пор. Только слышал, что что-то произошло на поле. Думаю, мы все знаем об эмоциональной ситуации после игры. Никому не нравится на это смотреть. Думаю, атмосфера была отличной на протяжении 120 минут. Думаю, такой она и должна быть. Всему остальному не место на стадионе и вокруг футбола», — цитирует немецкого специалиста PA.

Фанаты «Селтика» выбежали на поле стадиона «Айброкс» после победы своей команды. Это спровоцировало ответную реакцию со стороны болельщиков «Рейнджерс».

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